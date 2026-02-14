Trento una giocata al SuperEnalotto gli vale oltre 30mila euro

Un giocatore di Trento ha vinto più di 30.000 euro grazie a una singola schedina del SuperEnalotto. Il suo biglietto, acquistato in una ricevitoria del centro, ha centrato il numero 25 estratto il 12 febbraio. La vincita è arrivata proprio mentre molti scommettevano sui numeri fortunati per la stagione.

È di Trento il vincitore dell’ultimo concorso del SuperEnalotto, il numero 25 dello scorso 12 febbraio. Ed è una vincita niente male quella realizzata grazie a una giocata online sul sito della Sisal, con cui il nostro concittadino (o la nostra concittadina, l’identità si sa è top secret), ha vinto 30.218,63 euro. Questa la combinazione vincente, vinta con 1 punto 5: 5 – 11– 35 – 52 – 80 – 85 – J 66 – SS 29. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. “Arrogante”? No, storico: l’arrivo di Sighel che resterà nella leggenda “Arrogante”? No, storico: l’arrivo di Sighel che resterà nella leggenda🔗 Leggi su Trentotoday.it La giocata della Vigilia gli vale 3mila euro al mese per 20 anni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Trento, una giocata al SuperEnalotto gli vale oltre 30mila euro; Rana Verona batte l'ltas Trentino e alza al cielo la sua prima Coppa Italia; SuperEnalotto: un fortunato residente di Trento vince oltre 30 mila euro con una giocata online; SuperEnalotto bacia Trento, centrata online una vincita da oltre 30mila euro. SuperEnalotto: un fortunato residente di Trento vince oltre 30 mila euro con una giocata onlineL’evento arriva in un momento di grande attesa, con il Jackpot del concorso di questa sera che raggiunge i 120.100.000 euro, alimentando l’entusiasmo ... affaritaliani.it Yuasa, a Trento una sfida da giocare…a tutto braccioUltima spiaggia? Sicuramente. Ma il viaggio verso Trento la Yuasa Battery non deve viverlo con lo spirito di chi è sul piede del baratro, bensì con quello di chi dispone ancora di un’occasione meravig ... cronachefermane.it Tabbiani avverte il Trento: «Classifica bellissima, ma contro l’Arzignano non dobbiamo forzare la giocata» facebook