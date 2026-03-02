Strasburgo-Reims Coppa di Francia 03-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera alle 21:00 si gioca il match tra Strasburgo e Reims, valido per i quarti di finale della Coppa di Francia. L’incontro si svolge allo stadio di Strasburgo e vede la partecipazione dell’unica squadra di Ligue 2 ancora in corsa nella competizione. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state stabilite dai bookmaker.

Ripartono i quarti di finale di coppa di Francia con lo Strasburgo di O'Neill impegnato in casa contro il Reims, unica squadra di Ligue2 rimasta in corsa. Gli alsaziani intanto hanno fermato il Lens nell'anticipo proseguendo nella loro serie positiva coltivando il sogno Champions. Allo stesso modo prosegue la loro avventura in Conference League con la sfida contro i croati del Rijeka.