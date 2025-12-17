Natale nei Musei Civici Fiorentini | attività laboratori e scoperte nel periodo delle festività
Durante il periodo natalizio, i Musei Civici Fiorentini offrono un ricco calendario di attività, laboratori e iniziative dedicate a tutte le età. Promosse dall’Assessorato alla Cultura e curate dalla Fondazione MUS, queste iniziative permettono di scoprire l’arte e la cultura di Firenze in un’atmosfera festiva e coinvolgente.
Si respira atmosfera natalizia nei Musei Civici Fiorentini per grandi e piccini, con le speciali iniziative di mediazione promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze e curate dalla Fondazione MUS.E.Oltre agli intramontabili racconti per i più piccoli - La favola della tartaruga. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Natale: torna Florence Lights Up a illuminare le piazze e tante attività targate MUS.E per grandi e piccini nei Musei Civici Fiorentini
Leggi anche: Natale in piazza Garibaldi, un mese di spettacoli e laboratori creativi: tutte le attività del progetto “Bella Piazza”
Il 25 di Dicembre i musei devono rimanere chiusi così come chiusi rimangono i musei vaticani.
Natale nei Musei Civici Fiorentini: attività, laboratori, percorsi e scoperte - Si respira atmosfera natalizia nei Musei Civici Fiorentini per grandi e piccini, con le speciali iniziative di mediazione promosse dall’Assessorato alla ... gonews.it
Dal trenino alle Cascine alle luminarie, dagli eventi nei musei ai mercatini: il Natale a Firenze - Luci, attività nei musei, eventi per bambini, mercatini: è tempo di Natale a Firenze. 055firenze.it
Questa Vigilia di Natale vieni al Museo di Santa Giulia a divertirti con la tua famiglia! Due attività natalizie imperdibili per te e i tuoi bambini Prenota ora a 0308174200 o [email protected] - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.