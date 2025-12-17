Natale nei Musei Civici Fiorentini | attività laboratori e scoperte nel periodo delle festività

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo natalizio, i Musei Civici Fiorentini offrono un ricco calendario di attività, laboratori e iniziative dedicate a tutte le età. Promosse dall’Assessorato alla Cultura e curate dalla Fondazione MUS, queste iniziative permettono di scoprire l’arte e la cultura di Firenze in un’atmosfera festiva e coinvolgente.

Immagine generica

Si respira atmosfera natalizia nei Musei Civici Fiorentini per grandi e piccini, con le speciali iniziative di mediazione promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze e curate dalla Fondazione MUS.E.Oltre agli intramontabili racconti per i più piccoli - La favola della tartaruga. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Natale: torna Florence Lights Up a illuminare le piazze e tante attività targate MUS.E per grandi e piccini nei Musei Civici Fiorentini

Leggi anche: Natale in piazza Garibaldi, un mese di spettacoli e laboratori creativi: tutte le attività del progetto “Bella Piazza”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il 25 di Dicembre i musei devono rimanere chiusi così come chiusi rimangono i musei vaticani.

Video Il 25 di Dicembre i musei devono rimanere chiusi così come chiusi rimangono i musei vaticani.

Natale nei Musei Civici Fiorentini: attività, laboratori, percorsi e scoperte - Si respira atmosfera natalizia nei Musei Civici Fiorentini per grandi e piccini, con le speciali iniziative di mediazione promosse dall’Assessorato alla ... gonews.it

natale musei civici fiorentiniDal trenino alle Cascine alle luminarie, dagli eventi nei musei ai mercatini: il Natale a Firenze - Luci, attività nei musei, eventi per bambini, mercatini: è tempo di Natale a Firenze. 055firenze.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.