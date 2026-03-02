Commercio in difficoltà Confesercenti chiama la politica al confronto

Confesercenti invita la politica a discutere del commercio in crisi ad Avellino e in Irpinia, evidenziando la necessità di una strategia di rilancio per il settore e le attività produttive locali. La richiesta arriva in un momento di difficoltà per il commercio, con l’obiettivo di affrontare la situazione e trovare soluzioni concrete. La questione viene posta al centro dell’attenzione delle autorità regionali e locali.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il futuro del commercio ad Avellino e in Irpinia, insieme alla necessità di una strategia di rilancio del terziario e di tutte le attività produttive del territorio, devono tornare al centro dell’agenda politica e istituzionale”. E’ l’appello lanciato da Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino. “Lo sportello di ascolto – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – che abbiamo promosso negli scorsi mesi ha registrato un diffuso interesse tra i titolari di negozi di vicinato del capoluogo e più in generale tra gli operatori economici locali, che chiedono maggiore attenzione da parte dei decisori pubblici e risposte concrete per provare a uscire da una lunga fase critica e guardare in avanti con maggiore fiducia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Commercio in difficoltà, Confesercenti chiama la politica al confronto 'A colazione con il sindaco' al bar di Savignano, confronto con Confesercenti: "Sostegno al commercio locale"Al confronto hanno partecipato il presidente Cesare Soldati, il direttore generale Graziano Gozi e il direttore dell’area Rubicone Davide Ricci,... Nuova legge regionale sul commercio, Confesercenti: «Bene il confronto avviato con le categorie»Accolta con favore l’iniziativa dell’assessore regionale Massimo Bitonci, che ha avviato un percorso di confronto con le categorie economiche in... Contenuti e approfondimenti su Commercio. Temi più discussi: La crisi del commercio vista da Fdi: centro storico, tra fragilità e rilancio, serve un Patto per Empoli; Confesercenti, incontro col sindaco di Savignano. Il commercio al centro; Confesercenti Casentino: Marco Alterini confermato presidente; Importante mantenere vivo il tessuto economico e sociale: Confesercenti incontra la sindaca Monica Rossi. Cambia la destinazione d’uso degli immobili adibiti ad attività ricettive extra?alberghiere, Confesercenti chiede una prorogaBenvenuti spiega: Chiediamo con forza una proroga del termine per l’adeguamento al cambio di destinazione d’uso al 31 dicembre 2027 ... luccaindiretta.it Confesercenti, chiesto lo slittamento al 2027 per il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive extra?alberghiereL’applicazione della normativa regionale sul cambio di destinazione d’uso degli immobili adibiti ad attività ricettive extraalberghiere svolte in forma ... gonews.it Ministero cinese del Commercio su sanzioni UK a imprese cinesi: Cina difende con fermezza diritti e interessi legittimi Il 2 marzo un portavoce del Ministero cinese del Commercio ha risposto alle domande dei giornalisti sulle sanzioni imposte dal Regno Unito - facebook.com facebook Bene @vonderleyen che ha deciso l’applicazione provvisoria dell’accordo Mercosur.E’un impulso positivo per il nostro export che continua a contribuire alla crescita economica dell’Italia.Ho convocato per lunedì la task force commercio per informare le impre x.com