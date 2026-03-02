Colpo nella notte ad Arezzo svaligiato distributore

Nella notte, un distributore di carburante nel quartiere di via Benedetto da Maiano ad Arezzo è stato preso di mira da alcuni ladri. I malviventi hanno forzato il distributore dell’area di servizio Q8, situata lungo l’arteria che collega la nuova rotatoria di via Santa Maria delle Grazie con quella di viale Giotto. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi del caso.

Colpo nella notte in via Benedetto da Maiano ad Arezzo. I ladri hanno svaligiato il distributore dell'area di servizio Q8 lungo l'arteria che collega la nuova rotatoria di via Santa Maria delle Grazie con quella in fondo a viale Giotto.Nottetempo - come riporta Teletruria - i banditi hanno.