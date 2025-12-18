L’archivio storico di Arezzo resta ostacolato da tempi di attesa superiori ai 70 giorni per le pratiche edilizie, mettendo a rischio lo sviluppo dei progetti cittadini. Donati denuncia i danni all’economia locale, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per migliorare accessibilità e efficienza, fondamentale per il progresso e la crescita della comunità.

© Arezzonotizie.it - Archivio storico, attese di oltre 70 giorni per le pratiche edilizie. Donati: "Così danni all'economia della città"

L'archivio storico continua ad avere problemi di tempi di attesa e di accessibilità alle pratiche per i professionisti che ne hanno bisogno per portare avanti i progetti dei cittadini di Arezzo. Per l'ennesima volta il tema è stato portato all'attenzione della giunta comunale con una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Pratiche edilizie online a Salerno, Celano (Fi) chiede trasparenza

Leggi anche: Lotta alla burocrazia e pratiche più veloci, digitalizzate oltre 82mila pratiche di Perugia: i dati e opportunità

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Oltre 9 mila anziani in attesa di un posto in Rsa”: per le famiglie è un’emergenza quotidiana; San Lorenzo Maggiore rinasce: la facciata torna visibile dopo 10 anni; Debutta il biglietto unico per i musei modenesi, in attesa dell'apertura di AGO; Mondovì, la scuola cambia volto: al via la rivoluzione delle superiori attesa da trent'anni.

Oggetto del mese all’Archivio Storico di Bolzano n. 168 di dicembre 2025 "Il Liber iurium e il privilegio del 1442" che di fatto istituisce a Bolzano un primo consiglio comunale tinyurl.com/oggettodelmese… #oggettodelmese #bolzano #storia #cultura @MiC x.com

Oggi 17 dicembre alle 11, presso l'Archivio Storico di Modena, si è tenuta la conferenza stampa sulle nuove carte su Mary of Modena, queste preziose testimonianze, sulla fuga della regina Maria Beatrice d’Este dall’Inghilterra nel 168 - facebook.com facebook