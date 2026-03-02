Claudio Mencacci, psichiatra e direttore emerito del dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano, si trova a Doha e riferisce di essere bloccato in albergo dopo aver udito delle esplosioni. La sua situazione si inserisce tra gli italiani rimasti nel Golfo Persico a seguito dell'attacco all'Iran. Al momento, non ci sono indicazioni su eventuali spostamenti o misure di evacuazione.

Milano, 2 marzo 2026 – C'è anche Claudio Mencacci, psichiatra e direttore emerito del dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano, tra gli italiani bloccati nel Golfo Persico dopo l'attacco all'Iran. Lo psichiatra ha raccontato quanto è successo nei giorni scorsi, mentre rientrava in Italia dall’India, e la situazione attuale: “Sabato mattina il nostro volo dall'India verso l'Italia è stato deviato su Doha (la città più grande del Qatar ndr) e siamo bloccati in albergo. C'è uno stato di preoccupazione e di allerta anche perché abbiamo sentito delle esplosioni, siamo chiusi in albergo e in giro non si vede molta gente", ha riferito Mencacci all'Adnkronos Salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Claudio Mencacci, lo psichichiatra del Sacco bloccato a Doha: “Abbiamo sentito delle esplosioni, siamo chiusi in albergo”

Roberto Mancini: «A Doha siamo chiusi in casa e sentiamo le esplosioni vicine. La notte è il momento più duro»Era in chiesa per la messa del sabato mattina con alcuni suoi collaboratori quando sui telefonini di tutti i residenti a Doha il governo ha inviato...

Il fondatore di Gurulandia tra le esplosioni di Dubai: “Siamo chiusi in casa”. E gli haters lo attaccanoFirenze, 1 marzo 2026 – C’è anche il toscano Marco Cappelli, 34 anni, fra gli italiani bloccati a Dubai, la città emiratina dove l’imprenditore...

Contenuti e approfondimenti su Claudio Mencacci.

Discussioni sull' argomento Olimpiadi, arriva il giorno più triste. Lo psichiatra: Rischio Blue Monday per la fine dei Giochi. Ecco perché; Trump: narcisista o solipsista?.

Psichiatria. Claudio Mencacci è il nuovo presidente SipPer il neo presidente la psichiatria di domani si deve aprire e deve occuparsi delle problematiche di salute mentale a 360° e non solo delle malattie mentali più gravi. Il contributo che vogliamo ... quotidianosanita.it

Rientro a scuola, lo psichiatra Mencacci: «Perché è giusto iniziare a studiare già dai giorni prima»Tornare a scuola dopo le lunghe vacanze estive rappresenta ogni anno una sfida per ragazzi e genitori. Ma è davvero utile iniziare a studiare qualche giorno prima della ripresa ufficiale delle lezioni ... corriere.it