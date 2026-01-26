Zalone resta re del box office incassi record per oltre 73 milioni

Checco Zalone si conferma ancora una volta protagonista del box office italiano con il suo film 'Buen Camino'. Alla quinta settimana di programmazione, il film mantiene la prima posizione e registra incassi complessivi superiori ai 73 milioni di euro. Questi risultati evidenziano la costante attenzione del pubblico e il successo duraturo dell’attore e regista nel panorama cinematografico nazionale.

(Adnkronos) – Checco Zalone si conferma 're' del botteghino e, alla quinta settimana di programmazione del suo 'Buen Camino', mantiene la prima posizione per tutto il weekend, incassando per un totale settimanale di 2.202.373 euro con 273.745 presenze. Complessivamente la pellicola – frutto del sodalizio artistico tra Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante – dal suo arrivo nelle sale, il giorno di Natale, ad oggi, ha totalizzato 9.142.643 presenze con un incasso record per il cinema italiano di 73.404.661 euro. 'Buen Camino' è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.

