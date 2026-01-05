Il 4 gennaio, “Chi vuol essere milionario” ha visto Gerry Scotti appassionato, ma il programma è stato interrotto prematuramente. Scotti, figura consolidata di Mediaset, potrebbe avvicinarsi al record di presenza televisiva interrotta di Enrico Mentana. La sua presenza costante nel palinsesto, pur senza lunghe maratone, testimonia il suo ruolo di riferimento nel panorama televisivo italiano.

Gerry Scotti potrebbe spodestare Enrico Mentana nel record di presenza televisiva interrotta. Pur senza maratone in diretta, il conduttore Mediaset è ormai volto ben più che fisso nella programmazione dell’emittente. Concluso l’access time de La Ruota della Fortuna, appena pochi minuti di pubblicità dopo torna sullo schermo per la prima serata di Chi vuole essere milionario – Il torneo. La versione rinnovata del celebre quiz game continua ad appassionare e non delude neppure nella puntata di quest’oziosa ultima domenica di vacanze. Le nostre pagelle a format, concorrenti e conduttore. Gerry Scotti si appassiona e appassiona. 🔗 Leggi su Dilei.it

Chi vuol essere milionario, pagelle 4 gennaio: Gerry Scotti appassionato (8), ma il programma viene troncato (3)

