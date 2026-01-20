Diretta gol Champions League LIVE | clamorosa vittoria del Bodo Glimt sul Manchester City

Segui in tempo reale i risultati e le principali novità della settima giornata di Champions League. In questa pagina troverai cronache, gol e aggiornamenti sui match in corso, tra cui la sorprendente vittoria del Bodo Glimt sul Manchester City. Rimani informato con le ultime notizie e approfondimenti, per vivere ogni momento della competizione europea con chiarezza e precisione.

Bodo/Glimt-Manchester City (Champions League, 20-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiAnalisi e dettagli sulla sfida tra BodoGlimt e Manchester City, in programma il 20 gennaio 2026 alle 18:45, valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League. Napoli-Sporting CP 2-1: gol e highlights | Champions League Argomenti discussi: Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi; Champions League: pronostici, migliori scommesse e quote del 7° turno; Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Inter a un passo dal baratro; Calendario Champions League calcio 2026: orari partite 20-21 gennaio, dove vederle in tv, guida Sky e Prime. Copenaghen-Napoli, diretta Champions League: segui la sfida liveConte cerca punti preziosi per centrare la qualificazione agli spareggi nel gelo dello stadio Parken, in Danimarca: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score della 7^ giornata (oggi 20 gennaio 2026)Risultati Champions League, classifica: prende il via questa sera la penultima giornata del girone unico, in campo abbiamo Inter e Napoli. ilsussidiario.net Inter-Arsenal, diretta Champions League: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

