Le Chiefs Ravenna si sono aggiudicate il primo posto ai campionati nazionali di Cheerdance, che si sono svolti nel fine settimana al Palazzetto dello Sport di Cervia. La competizione si è tenuta sabato e domenica, coinvolgendo diverse squadre provenienti da varie regioni. La manifestazione ha visto esibirsi le squadre in numerose discipline di cheerleading, con esibizioni che hanno suscitato grande interesse tra il pubblico presente.

Sabato e domenica, al Palazzetto dello Sport di Cervia si sono svolti i Campionati nazionali di Cheerdance. A partecipare, tra le squadre in competizione, sono state le Cheerleaders Chiefs Ravenna, per la prima volta esibitesi nella categoria Junior Team Pom Dance. Le atlete, al loro esordio assoluto ai Nazionali hanno conquistato il primo posto, ottenendo il titolo di campionesse nazionali. “Si tratta di un risultato straordinario - ha spiegato con soddisfazione Arianna Zaccaria, una delle coach della società ravennate -. Soprattutto per un gruppo di giovani atlete che, con impegno, passione e costanza, ha lavorato per mesi per raggiungere questo obiettivo”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Taekwondo, Balestrate e Trappeto trionfano ai campionati regionali con un primo e un secondo postoInizia con un doppio successo l'anno sportivo dell’associazione Le Pantere della polizia di Trappeto e Balestrate.

Tutto quello che riguarda Chiefs Ravenna

Temi più discussi: Cheerleading, le Chiefs Ravenna conquistano il primo posto ai campionati nazionali; Cheerleading, le Chiefs Ravenna conquistano il primo posto ai campionati nazionali; Le Chiefs Ravenna trionfano ai Nazionali di Cheerdance: oro all’esordio.

Cheerleading, le Chiefs Ravenna conquistano il primo posto ai campionati nazionaliAl loro primo esordio nella categoria Junior Team Pom Dance le atlete hanno ottenuto il titolo di campionesse nazionali ... ravennatoday.it

Chiefs Ravenna già al lavoro. È Brunetti il nuovo head coachIl 2026 è alle porte, e in casa dei Chiefs Ravenna si lavora in vista della prossima stagione agonistica del football americano made in Italy. La società romagnola attende di conoscere quali saranno ... ilrestodelcarlino.it

Chiefs: È ora di scendere in campo! https://www.terzadivisione.com/chiefs-e-ora-di-scendere-in-campo/ #9FL2k26 #FIDAFGameday CHIEFS RAVENNA Titans Romagna American Football Team - facebook.com facebook