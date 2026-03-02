Che succede in Colombia? Il contrasto sulla bandierina è hot

Durante i minuti finali di una partita di seconda divisione colombiana tra Corporación Deportes Quindío e Unión Magdalena, gli ospiti hanno vinto 2-1 e hanno tentato di guadagnare tempo trattenendo il pallone sulla bandierina del calcio d'angolo. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori, creando un momento teso e particolare nel finale di gara.

Scena particolare nei minuti finali della sfida di seconda divisione colombiana tra Corporación Deportes Quindío e Unión Magdalena, vinta 1-2 dagli ospiti, che hanno cercato di guadagnare secondi proteggendo il pallone sulla bandierina del calcio d'angolo. La scelta, però, ha dato vita a una serie di contrasti alquanto insoliti.