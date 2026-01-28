Giulia Vecchio si prende la scena con la sua imitazione di Milly Carlucci. Durante il GialappaShow su Tv8, la sua performance fa ridere a crepapelle il pubblico, dimostrando ancora una volta quanto sia brava nel suo mestiere. La sua imitazione, anche se chiamata

Intanto, Giulia Vecchio (foto) è proprio top, bravissima imitatrice, la sua Milly Carlucci (al GialappaShow su Tv8) fa sbellicare dalle risate. Ora che si sta mettendo alla prova con la faccia senza trucco in uno show tutto suo, l'attrice sta mostrando anche qualità di presentatrice: si tratta di Hot Ones Italia, la serie disponibile su RaiPlay che ricalca un'idea americana con interviste a personaggi famosi mentre mangiano alette di pollo piccanti. Insomma, gli ospiti devono riuscire a dire qualcosa di sensato mentre la bocca va a fuoco cercando di evitare di sputacchiare, lacrimare o farsi colare il mascara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Hot ones"... ma poco "hot"

Approfondimenti su Giulia Vecchio

Ultime notizie su Giulia Vecchio

