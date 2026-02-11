Nei giorni scorsi WindTre ha annunciato il lancio del concorso ‘Premi a Corte’, dedicato ai fan di Bridgerton. L’iniziativa arriva in vista dell’uscita della quarta stagione, prevista su Netflix dal 26 febbraio. I partecipanti potranno tentare la fortuna e vincere premi legati al mondo della serie.

ROMA – In occasione dell’uscita dei nuovi episodi della quarta stagione di Bridgerton in arrivo solo su Netflix dal 26 febbraio, WindTre lancia su Winday il nuovo concorso ‘Premi a Corte’. L’iniziativa è ispirata alla serie targata Shondaland che, dal debutto nel 2020, è diventata uno dei titoli più iconici e amati del servizio d’intrattenimento, classificandosi stabilmente tra i contenuti più visti di Netflix in tutto il mondo. Partecipare al concorso è semplice e completamente gratuito. È sufficiente aderire a WINDAY e recarsi in un WINDTRE Store per sbloccare quotidianamente la giocata. Poi si potrà accedere a WINDAY dall’app WINDTRE e tentare subito la fortuna. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - WindTre lancia il nuovo concorso ‘Premi a Corte’ a tema Bridgerton

Questa mattina Piazza San Marco si è riempita di musica, luci e colori.

WindTre introduce il nuovo spot dedicato all'offerta internet casa, disponibile da subito.

