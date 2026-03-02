Il cedolino NoiPa di marzo sarà disponibile a partire dal 2 marzo 2026 sul portale dedicato ai dipendenti della pubblica amministrazione. Il documento comprende gli importi netti degli stipendi di questo mese. Il portale consentirà ai lavoratori di accedere ai propri cedolini e verificare i dettagli dei pagamenti. Il calendario dei pagamenti di marzo sarà pubblicato insieme alle date di disponibilità dei cedolini.

A partire dal 2 marzo 2026 sul portale NoiPa dedicato ai dipendenti della pubblica amministrazione saranno disponibili i primi importi netti del cedolino degli stipendi. Per avere il dettaglio completo, con il lordo e le tasse pagate, i lavoratori della pubblica amministrazione dovranno attendere almeno la metà del mese. Verso la fine di marzo si terranno invece le emissioni regolari degli stipendi del mese, che non avranno particolari variazioni di data rispetto alle procedure standard. Durante tutto marzo, invece, si susseguiranno alcune emissioni straordinarie riservate a diverse categorie. Disponibili gli importi del cedolino NoiPa di marzo A partire dal 2 marzo 2026 sono disponibili sul profilo NoiPa dei dipendenti pubblici gli importi degli stipendi del mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cedolino NoiPa di marzo disponibile, il calendario di tutti i pagamenti del mese

