Cedolino NoiPa di febbraio il calendario dei pagamenti | conguaglio Irpef in arrivo

Questa mattina, lunedì 2 febbraio, sono partite le prime elaborazioni dei cedolini NoiPa per i dipendenti pubblici. Nei prossimi giorni, i lavoratori riceveranno le loro buste paga, mentre si attende anche il conguaglio Irpef. La procedura riguarda circa un milione di dipendenti della pubblica amministrazione.

Nella giornata di oggi lunedì 2 febbraio inizieranno a essere elaborate le prime emissioni per i dipendenti della Pubblica amministrazione per l’elaborazione del cedolino NoiPa. Si comincerà però dalle emissioni speciali, mentre quella ordinaria, la più attesa dai dipendenti pubblici, arriverà dal giorno 13 del mese. A metà mese seguirà anche un’altra emissione speciale. I pagamenti saranno invece eseguiti a partire dal 20 febbraio. Questi appuntamenti sono molto attesi dai lavoratori perché febbraio è il mese in cui arriva il conguaglio Irpef. Lo stipendio netto, quindi, può essere molto più alto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Come accedere a NoiPA: guida alla consultazione del cedolino e dei pagamenti Accedere a NoiPA è essenziale per i dipendenti pubblici e della scuola che desiderano verificare i propri stipendi e i pagamenti.

