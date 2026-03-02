Castiglion Fiorentino ricorda Emanuele Petri a 23 anni dall’agguato terroristico

A 23 anni dall’attentato terroristico del 2 marzo 2003, Castiglion Fiorentino ha organizzato una cerimonia di commemorazione dedicata a Emanuele Petri. Alla manifestazione hanno partecipato autorità civili e militari, membri della famiglia e studenti, che hanno reso omaggio al giovane, evidenziando il suo sacrificio e i valori di legalità e democrazia che rappresentava.

A 23 anni dall'attentato terroristico del 2 marzo 2003, Castiglion Fiorentino ha ricordato Emanuele Petri con una cerimonia alla presenza delle autorità civili e militari, della famiglia e degli studenti, rendendo omaggio al suo sacrificio e ai valori di legalità e democrazia che incarnava. Questa mattina, a Castiglion Fiorentino, si è svolta la cerimonia commemorativa per il 23° anniversario della scomparsa del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Emanuele Petri, Medaglia d'Oro al Valore Civile, ucciso in un attentato terroristico il 2 marzo 2003. Petri, in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Terontola, perse la vita durante un controllo a bordo di un treno regionale sulla tratta Roma–Firenze, nei pressi di Castiglion Fiorentino.