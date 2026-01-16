Fond Craxi - Hammamet Commemorazione 26 anniversario scomparsa Craxi Atteso Guido Crosetto

Il 26° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi si svolge ad Hammamet, un luogo simbolo della sua vita e del suo esilio. In questa data, si ricordano gli aspetti più significativi del suo percorso politico e personale. Atteso alla commemorazione anche il ministro Guido Crosetto, che parteciperà alle iniziative per mantenere vivo il ricordo di un protagonista della storia italiana. Hammamet continua a essere un punto di riflessione sulla memoria e sul passato recente del Paese.

Hammamet, in gennaio, ha un suono particolare. È un luogo dove la luce del Mediterraneo sembra farsi più lenta, più profonda. Ogni anno, in questi stessi giorni, chi arriva dall'Italia riconosce nei vicoli della Medina e nel vento del mare la stessa atmosfera che ha accompagnato gli ultimi anni di Bettino Craxi. La Fondazione Bettino Craxi ETS rinnova anche nel 2026 il tradizionale appuntamento con le commemorazioni per l'anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 19 gennaio 2000. Le iniziative si svolgeranno nel weekend dal 16 al 18 gennaio, con un programma culturale intenso, ricco di momenti di memoria.

