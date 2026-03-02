Mercoledì 4 marzo 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Carrarese e Catanzaro, valida per il 28esimo turno del campionato di Serie B. La Carrarese cerca di interrompere una serie negativa che dura da fine gennaio, mentre il Catanzaro arriva all'incontro con l’obiettivo di conquistare punti importanti in trasferta. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate.

La Carrarese ospita il Catanzaro per il 28esimo turno del campionato di Serie B nella speranza di ritrovare un successo che manca da fine gennaio. I toscani hanno fatto registrare due pari e quattro sconfitte nelle ultime sei partite giocate trovando la via del gol solamente in due occasioni. La formazione allenata dal tecnico Antonio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Carrarese-Catanzaro (mercoledì 04 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Rayo Vallecano-Oviedo (mercoledì 04 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione importante per i MatagigantesMercoledì sera la classifica della Liga verrà completata e perfettamente uniformata: tutte le squadre avranno lo stesso numero di partite e avremo...

Contenuti utili per approfondire Carrarese Catanzaro mercoledì 04 marzo...

Temi più discussi: Catanzaro nuovamente in campo mercoledì. Contro la Carrarese arbitra Dionisi; Live Carrarese - Catanzaro - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 04/03/2026; Carrarese-Catanzaro di mercoledì, come cambia la circolazione con i divieti di sosta e di transito; Serie B. Carrarese-Catanzaro: arbitra Dionisi della sezione dell'Aquila.

Pronostico Carrarese-Catanzaro: lo stato di forma ci dice il finaleCarrarese-Catanzaro è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it

La Serie B su Dazn: Carrarese-Catanzaro visibile gratisIl match del 4 marzo disponibile in modalità gratuita e senza bisogno di registrazione. Ecco cosa c'è da sapere ... tuttosport.com

Verso @CarrareseCalcio - Catanzaro, Calabro: “Affrontiamo una #big della #serieB, ma ce la giochiamo alla pari” x.com

Carrarese-Catanzaro in chiaro su Dazn: giallorossi a caccia del riscatto per blindare i play-off https://gazzettadelsud.it/p=2179237 facebook