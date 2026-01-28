Melania Trump si pronuncia sulle violenze di Minneapolis. Dopo aver suscitato polemiche per aver proiettato il suo film al contrario di quanto accadeva in strada, la First Lady ha deciso di parlare. In un’intervista a Fox News, ha commentato con parole dure le violenze degli agenti dell’Ice, che nel frattempo continuavano a mettere a soqquadro la città. La sua reazione ha fatto discutere, mentre l’attenzione rimane alta sulla gestione della crisi.

Travolta dalle polemiche per l’inopportuna proiezione del docufilm sulla sua vita “Melania”, seguita da un fantastico party alla Casa Bianca mentre a Minneapolis gli agenti dell’Ice si producevano in violenze senza fine, la First Lady ha rotto il suo tipico silenzio da sfinge concedendo un'intervista a Fox. "Chiedo unità. Mio marito, il presidente, ha avuto delle buone chiamate ieri con il governatore" del Minnesota e con il sindaco di Minneapolis e "stanno lavorando insieme" per calmare la situazione. Melania Trump ha poi aggiunto: "Sono contro la violenza. Per favore se manifestate, fatelo pacificamente. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Melania Trump, quando la pezza è peggio del buco. Ecco cos’ha detto sulle violenze a Minneapolis

Approfondimenti su Melania Trump

In vista della sfida contro il Sassuolo, Allegri ha affrontato diversi argomenti durante la conferenza stampa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Donald y Melania #Trump llegan a para su visita de Estado

Ultime notizie su Melania Trump

Argomenti discussi: Melania Trump, a un anno dall'insediamento del marito Donald possiamo dirlo: tra lei e la moda americana l'amore non è sbocciato; Melania, anteprima alla Casa Bianca documentario su moglie di Trump; Il film su Melania Trump è uno scandalo già dalla prima alla Casa Bianca; Cosa c’è dietro il documentario su Melania Trump.

Cosa c’è dietro il documentario su Melania TrumpAmazon ha speso un sacco di soldi per averlo e per promuoverlo, e l'ha diretto un regista accusato di molestie ... ilpost.it

Melania, il docufilm sulla moglie di Trump arriva al cinema: cosa sappiamoQuando esce al cinema il documentario Melania? Scopri tutti i dettagli sull'uscita, la trama e i dettagli sul dell'attesissimo film su Melania Trump. tag24.it

Melania Trump rompe il silenzio su Minneapolis e fa appello all'unità. Cosa ha detto - facebook.com facebook

Melania Trump rompe il silenzio su Minneapolis e fa appello all'unità. Cosa ha detto x.com