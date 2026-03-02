cantieri infiniti sotto la lente di leali avs

I cantieri in città continuano a causare disagi e rallentamenti, attirando l'attenzione dei consiglieri comunali. Sono numerosi gli interventi in corso che si protraggono da mesi, generando preoccupazione tra i residenti e le imprese locali. La situazione viene monitorata da vicino, mentre i lavori procedono lentamente in diverse zone della città. La questione resta al centro delle discussioni pubbliche.

Cantieri infiniti e disagi. I numerosi interventi in città finiscono sotto la lente dei consiglieri comunali di LeAli a Spezia-Avs, Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi: nel mirino i lavori in viale San Bartolomeo, Napoleonica, via Prione, l’ascensore di via XX Settembre, i marciapiedi di via XX Settembre, via Diaz, "sono solo alcuni esempi di interventi iniziati da tempo e ancora lontani dalla conclusione. Un elenco purtroppo non esaustivo che fotografa una gestione approssimativa e priva di una seria programmazione da parte dell’amministrazione comunale. Questi cantieri stanno provocando gravi disagi ai cittadini e alle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

