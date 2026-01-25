Montignoso affondo di FdI | Cantieri infiniti e scelte discutibili I cittadini meritano ben altro

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia a Montignoso interviene sulla situazione dei cantieri nel territorio, evidenziando come le continue aperture e le scelte adottate dall’amministrazione comunale abbiano generato disagio tra i cittadini. In un’ottica di trasparenza e responsabilità, si desidera fare chiarezza su quanto avviene, lontano da retoriche e annunci trionfalistici, per offrire un quadro realistico delle condizioni attuali.

Cantieri infiniti e scelte discutibili: la verità oltre la propaganda. Il Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Montignoso risponde alle recenti dichiarazioni dell’amministrazione comunale che, con toni trionfalistici, annuncia la chiusura di numerosi cantieri sul territorio. "Ma la realtà vissuta quotidianamente dai cittadini è ben diversa – afferma FdI –. La scuola di infanzia di San Eustachio, iniziata nel 2022, è ancora lontana dal completamento. I lavori infiniti stanno causando gravi disagi ai bambini e alle famiglie, in particolare della zona montana del nostro comune, che si vedono privati di un diritto fondamentale come quello all’istruzione in ambienti adeguati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

