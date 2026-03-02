Calendario sport invernali 2-8 marzo | orari programma tv streaming

Nella prima settimana di marzo gli sport invernali si preparano a offrire un calendario ricco di gare e appuntamenti. Le competizioni coinvolgono diversi discipline e si svolgono in varie località, con eventi trasmessi in diretta tv e streaming. Orari e programmi sono già disponibili, permettendo agli appassionati di seguire da vicino le sfide e le performance degli atleti.

Si preannuncia una prima settimana di marzo piuttosto intensa per gli sport invernali, con la bellezza di 40 gare di Coppa del Mondo distribuite tra biathlon (a Kontiolahti), combinata nordica, salto con gli sci, sci di fondo (tutte a Lahti), sci alpinismo (a Shahdag), sci alpino (a Kranjska Gora ed in Val di Fassa), slittino (ad Altenberg) e snowboard (in Giappone, Turchia e Cechia). Impegnati tra le varie discipline tanti protagonisti azzurri dei recenti Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina tra cui Lisa Vittozzi ed i doppi di slittino composti da Andrea VötterMarion Oberhofer ed Emanuel RiederSimon Kainzwaldner. Riflettori puntati però anche sul mitico Thialf di Heerenveen, che ospiterà dal 5 all’8 marzo i Campionati Mondiali Allround e Sprint di speed skating. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario sport invernali 2-8 marzo: orari, programma, tv, streaming Calendario sport invernali 19-25 gennaio: orari, tv, programma, streamingGli appassionati delle varie discipline sono pronti a godersi una nuova settimana di grandi appuntamenti per i diversi sport invernali. Leggi anche: Quando gli sport invernali oggi: orari 3 gennaio, calendario gare, tv, streaming Wisconsin to Seville: How Your Ego Sabotages Your Expat Dream Una selezione di notizie su Calendario sport. Temi più discussi: A che ora gli sport invernali oggi: programma domenica 1° marzo, tv, streaming; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Programma della settimana: in pista Brignone, Goggia, Deromedis e Pellegrino; Dallo sci al pattinaggio e al curling: la febbre olimpica non si spegne mai. Sport invernali, il programma della settimana: nove discipline in campo dal 2 all’8 marzoSettimana ricchissima per gli sport della neve e del ghiaccio: dalla Coppa del Mondo di sci alpino a Val di Fassa ai Mondiali juniores di fondo e biathlon, pass ... sportface.it Sport invernali: Mondiali tra marzo e maggio dopo le OlimpiadiDopo le Olimpiadi Invernali di Milano?Cortina 2026, il calendario degli sport invernali prosegue con una serie di Campionati mondiali in programma tra marzo e maggio. La notizia è stata diffusa da OA ... it.blastingnews.com Nel 2026 la Val Vibrata sarà European Community of Sport: nel calendario ufficiale anche i CSI Finals Days e i CSI Open Games, per un anno all’insegna di sport e comunità. Leggi l'articolo per scoprire i dettagli - facebook.com facebook