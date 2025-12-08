Calciomercato Juve c’è la fila per quel gioiellino che sta stregando la Serie A | Comolli lancia la sfida a Roma Inter e Napoli! I dettagli

Calciomercato Juve, si accende la sfida per il terzino dell’Atalanta: Inter, Napoli e Roma pronte all’assalto, prezzo alle stelle e sirene estere. Le strategie del Calciomercato Juve in vista della prossima estate rischiano di scontrarsi con uno scenario di competizione estrema per uno dei prospetti più interessanti del campionato italiano. La dirigenza bianconera ha cerchiato in rosso il nome di un terzino destro classe 2000, di proprietà dell’ Atalanta ma attualmente in prestito al Cagliari, individuandolo come rinforzo ideale per le fasce. Tuttavia, quella che sembrava un’intuizione di scouting si sta trasformando rapidamente in una vera e propria bagarre di mercato che coinvolge l’intera nobiltà della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

