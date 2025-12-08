Calciomercato Juve c’è la fila per quel gioiellino che sta stregando la Serie A | Comolli lancia la sfida a Roma Inter e Napoli! I dettagli

8 dic 2025

Calciomercato Juve, si accende la sfida per il terzino dell’Atalanta: Inter, Napoli e Roma pronte all’assalto, prezzo alle stelle e sirene estere. Le strategie del  Calciomercato Juve  in vista della prossima estate rischiano di scontrarsi con uno scenario di competizione estrema per uno dei prospetti più interessanti del campionato italiano. La dirigenza bianconera ha cerchiato in rosso il nome di un terzino destro classe 2000, di proprietà dell’ Atalanta  ma attualmente in prestito al  Cagliari, individuandolo come rinforzo ideale per le fasce. Tuttavia, quella che sembrava un’intuizione di scouting si sta trasformando rapidamente in una vera e propria bagarre di mercato che coinvolge l’intera nobiltà della  Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, c’è la fila per quel gioiellino che sta stregando la Serie A: Comolli lancia la sfida a Roma, Inter e Napoli! I dettagli

