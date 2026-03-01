Calciomercato Milan ESPN rivela | Possibile ricorso alla FIFA per André I dettagli

Su un possibile trasferimento di André dal Corinthians al Milan, ESPN ha rivelato che i club stanno valutando un ricorso alla FIFA per risolvere la situazione. La trattativa tra le due parti si sta sviluppando, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Al momento, la questione riguarda le modalità di un eventuale accordo e le procedure da seguire per definire il trasferimento.

Emergono dettagli per la trattativa tra Milan e Corinthians per il centrocampista brasiliano André. Come svelato ieri sera, il club rossonero sarebbe a un passo dal mediano classe 2006 in forza alla squadra brasiliana. Ma la trattativa non sarebbe ancora chiuso del tutto. Lo ha ammesso anche nelle ultime ore il direttore sportivo del Corinthians Marcelo Paz ai microfoni di 'ESPN'. "C'è una cessione? No! C'è un'offerta? Sì, dal Milan. Non dalla Juventus". Quello che manca per la conclusione dell'affare è la firma del Presidente Osmar Stabile, ma l'affare potrebbe andare in porto anche senza la firma di quest'ultimo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Cagliari, possibile colpo a centrocampo per i sardi: nel mirino un giocatore dell’Atalanta. I dettagli della possibile trattativaCon l’avvicinarsi dell’apertura della sessione invernale, il calciomercato del Cagliari entra nel vivo già nelle fasi preliminari.

Gloria, Sudore e Oro: ESPN Rivela i Vincitori dei Wrestling Adwards 2025E’ giunto il momento in cui finiscono le opinioni e restano solo i numeri, l’impatto e la storia.

Moretto: Il Milan in chiusura per il giovane talento brasiliano AndrèCome annunciato poco fa da Fabrizio Romano ed ESPN, confermato successivamente anche dal collega Matteo Moretto, il Milan starebbe per chiudere il primo colpo di mercato per la prossima stagione. Si.. milannews.it

Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le trattative di oggiJean-Philippe Mateta, obiettivo del Milan nella sessione invernale di calciomercato, non è stato convocato per la partita di domenica contro il Nottingham Forest, ha annunciato il suo allenatore ... ilmessaggero.it