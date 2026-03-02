Cagliari Adopo insostituibile per Pisacane | ecco cosa gli manca per diventare un giocatore moderno

Nel Cagliari, Michel Adopo si distingue come il centrocampista principale che muove il gioco dei rossoblù, mostrando grande energia e costanza. Tuttavia, per essere considerato un giocatore completo, deve migliorare la concretezza sotto porta. Il Corriere dello Sport ha analizzato il suo ruolo, sottolineando la sua importanza in mezzo al campo e le aree in cui può ancora crescere.

