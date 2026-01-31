Calciomercato Cagliari assalto a Dominguez | c’è il sì del giocatore! Cosa manca per la fumata bianca col Bologna

Il Cagliari sta puntando forte su Dominguez e sembra aver già trovato il sì del giocatore. Ora manca poco per chiudere l’affare con il Bologna, ma ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare prima di annunciare il trasferimento ufficiale. La trattativa prosegue spedita, e i tifosi sperano che tutto si risolva nel modo giusto in tempi brevi.

