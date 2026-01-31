Calciomercato Cagliari assalto a Dominguez | c’è il sì del giocatore! Cosa manca per la fumata bianca col Bologna

Da calcionews24.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cagliari sta puntando forte su Dominguez e sembra aver già trovato il sì del giocatore. Ora manca poco per chiudere l’affare con il Bologna, ma ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare prima di annunciare il trasferimento ufficiale. La trattativa prosegue spedita, e i tifosi sperano che tutto si risolva nel modo giusto in tempi brevi.

Mercato Inter, rivoluzione a centrocampo? Frattesi via, tutto su Jones! E occhio al futuro di Dumfries Morata può tornare alla Juventus? Clamorosa idea per un Alvaro-ter: l’incastro con Como e Milan Calciomercato Fiorentina, idea Rugani per la difesa: Vanoli aspetta il difensore. Le prossime mosse della Viola Morata può tornare alla Juventus? Clamorosa idea per un Alvaro-ter: l’incastro con Como e Milan Calciomercato Fiorentina, idea Rugani per la difesa: Vanoli aspetta il difensore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato cagliari assalto a dominguez c8217232 il s236 del giocatore cosa manca per la fumata bianca col bologna

© Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari, assalto a Dominguez: c’è il sì del giocatore! Cosa manca per la fumata bianca col Bologna

Approfondimenti su Calciomercato Cagliari

Kolo Muani Juventus, il giocatore ha aperto alla possibilità di ritornare in bianconero: la posizione del Tottenham e cosa manca per la fumata bianca

Kolo Muani ha espresso apertura a un possibile ritorno alla Juventus.

Paratici Fiorentina, l’intesa è stata trovata: ecco cosa manca per la fumata bianca. Le ultimissime

Paratici e la Fiorentina hanno raggiunto un’intesa di massima, segnando un passo importante per il nuovo progetto del club.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

CALCIOMERCATO CAGLIARI: ritorni e giovani, chi arriva a GENNAIO

Video CALCIOMERCATO CAGLIARI: ritorni e giovani, chi arriva a GENNAIO?

Ultime notizie su Calciomercato Cagliari

Argomenti discussi: Serie A, Calciomercato Cagliari – Rilancio decisivo per Albarracín: le ultimissime; Calciomercato news: novità, aggiornamenti, trattative in corso e concluse; Cagliari: la 24 ore di Godin tra Inter, Rennes e nodo commissioni; Serie A, Calciomercato Napoli – Assalto a Lookman: Manna accelera!.

calciomercato cagliari assalto aCagliari, Luperto osservato da tre club di Serie A: i rossoblù fanno muro e vogliono trattenerloCalciomercato Cagliari, assalto a Sebastiano Luperto da parte di tre squadre di A: il club sardo prova a blindarlo Sebastiano Luperto continua a essere uno dei profili più osservati del panorama itali ... calcionews24.com

Calciomercato Cagliari, tante trattative sul tavolo: i possibili nuovi rinforzi e le cessioni in vistaCalciomercato Cagliari, continua la ricerca di nuovi rinforzi: focus su Raterink e altri obiettivi per questi ultimi giorni di gennaio Il calciomercato del Cagliari entra nel vivo, con la dirigenza ro ... cagliarinews24.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.