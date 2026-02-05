btp valore quando arriva la nuova emissione per i piccoli risparmiatori e come funziona

Torna il Btp Valore. Dal 2 al 6 marzo il governo lancerà una nuova emissione del titolo di Stato pensato per piccoli risparmiatori. L’obiettivo è offrire un’opportunità di investimento semplice e accessibile, con una durata di circa sette anni. Chi vuole sottoscriverlo dovrà farlo presso le banche o gli investitori istituzionali, mentre i cittadini potranno acquistarlo anche online. La novità principale riguarda le modalità di rimborso e le condizioni di rendimento, che saranno più chiare rispetto alle precedenti emissioni.

Torna il Btp Valore. Dal 2 al 6 marzo è prevista una nuova emissione del titolo di Stato rivolto esclusivamente ai piccoli risparmiatori. Il ministero dell’Economia ha annunciato la settima emissione da quando è stata lanciata la famiglia del Btp Valore. Il nuovo titolo durerà sei anni, avrà cedole crescenti e, come per le scorse edizioni, viene confermato anche il premio di fedeltà per chi lo mantiene fino alla sua scadenza. Quando arriva il nuovo Btp Valore e tutte le caratteristiche. Si parte lunedì 2 marzo, con l’emissione prevista fino alle ore 13 di venerdì 6 marzo, salvo chiusura anticipata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Approfondimenti su Btp Valore

Ultime notizie su Btp Valore

Argomenti discussi: Asta Btp 27 gennaio 2026, rendimento e cedole: cosa sapere; BTP Valore 2032, a giorni sarà staccata la prima cedola del Titolo di Stato settennale di ottobre '25; In attesa del nuovo BTP Valore arriva la cedola sull’ultimo BTP Valore 2032; BTP Valore San Valentino: tassi al 3,6% e tasse dimezzate. Conviene investire i risparmi nel 2026? La simulazione e i rischi.

