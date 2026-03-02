Btp Valore 2026 | rendimenti fino al 3,5% e premio fedeltà dello 0,8%

Oggi, 2 marzo 2026, è partita l’emissione del nuovo Btp Valore, un titolo di Stato rivolto agli investitori privati. Le cedole di questo strumento finanziario crescono nel tempo fino a raggiungere un rendimento massimo del 3,5%, accompagnate da un premio fedeltà dello 0,8% che viene mantenuto fino alla scadenza. L’offerta rimarrà aperta fino a data da definire.

Btp Valore, tassi medi al 2,9% e premio fedeltà. Rendimenti minimi garantiti: saranno crescenti dal 2,5 % fino al 3,5 %Si parte dal 2,5% il primo anno, si passa al 2,8% nel terzo e nel quarto, per arrivare al 3,5% nell'ultimo biennio.

BTp Valore: rendimenti in salita, premio fedeltà e ISEE protetto.BTp Valore: Nuova Emissione a Marzo, un Investimento a Passo con l’Incertezza Economica.

