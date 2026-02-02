le quotazioni di borsa italiana e spread oggi 2 febbraio 2026

Questa mattina la Borsa di Milano apre in modo timido, con il mercato che non mostra segnali di svolta. L’indice Ftse Mib perde lo 0,55% e si ferma a 45 mila punti. I trader restano cauti, in attesa di indicazioni più chiare dall’economia e dai mercati internazionali. La seduta si presenta ancora incerta, senza grandi variazioni rispetto alla giornata precedente.

Apertura debole per Milano, che non cambia trend nei primi scambi: indice Ftse Mib in calo dello 0,55% a 45.282 punti. Lo spread Btp-Bund sale a 62,8 punti. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 9.42 – Piazza Affari si conferma debole: -0,55%. Milano ancora debole nei primi minuti di scambi, con l’indice Ftse Mib in calo dello 0,55% a 45.282 punti. Sotto pressione Stm (-3,42%), Tenaris (-3,14%), Prysmian (-2,44%) ed Eni (-2,4%). In crescita Generali (+1,54%), Hera (+1,44%), Campari (+1,24%) e Inwit (+1,14%). Scende a 61,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 0,9 punti al 3,46%. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Oggi, 5 gennaio 2026, segna il primo lunedì dell'anno per i mercati finanziari italiani ed europei.

Il 19 gennaio 2026 segna un'ulteriore giornata di attività per la Borsa italiana, che si inserisce nel quadro delle principali borse europee.

