Bis dell’Italia sulla Gran Bretagna azzurri in vetta al girone Niang trascinatore
L’Italia ha ottenuto la sua terza vittoria nel girone D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, battendo la Gran Bretagna con il punteggio di 84-75 al Modigliani Forum, davanti a un pubblico numeroso. Niang è stato il protagonista della partita, guidando gli azzurri alla vittoria e assicurandosi la leadership del girone. La Gran Bretagna si è presentata più determinata rispetto all’andata, ma ha ceduto nel quarto finale.
Terza vittoria e leadership nel girone D per l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Al Modigliani Forum, strapieno, gli azzurri di Luca Banchi battono per 84-75 una Gran Bretagna volitiva più che all’andata, ma che cede di fatto nell’ultimo quarto. Saliou Niang è splendido con 23 punti e una precisione quasi totale dal campo (1012 da due), ma è importante pure il contributo di John Petrucelli (13). Dall’altra parte 17 di Quinn Ellis e 15 di Carl Wheatle, due che il campionato italiano lo conoscono bene. Azzurri ora a 3-1 nel girone, con Lituania e Islanda a 2-2 e Gran Bretagna a 1-3. I primi due sono di Belo in schiacciata, ma risponde in appoggio Tessitori. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Gran Bretagna 84-75, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: Saliou Niang MVP con 25 punti, gli azzurri concedono il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: l’Italia batte ancora la Gran Bretagna (84-75) e fa 2/0 in questa seconda finestra delle...
LIVE Italia-Gran Bretagna 84-75, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: Saliou Niang MVP con 23 punti, gli azzurri concedono il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:36 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera.
Tutti gli aggiornamenti su Gran Bretagna.
Temi più discussi: Basket, l’Italia vuole il bis contro la Gran Bretagna nelle Qualificazioni Mondiali; Italia-Gran Bretagna, i 12 convocati: out Diouf, Veronesi e Casarin, dentro Ricci, Procida e Flaccadori; Giorno 16 | Curling, finale 1°/2° posto: Gran Bretagna - Canada in Diretta Streaming; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
Bis dell’Italia sulla Gran Bretagna, azzurri in vetta al girone. Niang trascinatoreTerza vittoria e leadership nel girone D per l'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Al Modigliani Forum, strapieno, gli azzurri di Luca ... oasport.it
Italia-Gran Bretagna diretta qualificazioni Mondiali basket: vincono gli azzurri, show Niang LIVEL'Italbasket del ct Banchi può già centrare il pass per la seconda fase delle qualificazioni alla Coppa del mondo 2027: tutti gli aggiornamenti ... corrieredellosport.it
Il quintetto che apre la sfida con la Gran Bretagna https://bit.ly/4coOYjS Sky Sport, Now e DAZN #Italbasket - facebook.com facebook
#Italia-Gran Bretagna diretta qualificazioni Mondiali basket: segui la sfida di oggi LIVE x.com