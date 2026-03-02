Bis dell’Italia sulla Gran Bretagna azzurri in vetta al girone Niang trascinatore

L’Italia ha ottenuto la sua terza vittoria nel girone D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, battendo la Gran Bretagna con il punteggio di 84-75 al Modigliani Forum, davanti a un pubblico numeroso. Niang è stato il protagonista della partita, guidando gli azzurri alla vittoria e assicurandosi la leadership del girone. La Gran Bretagna si è presentata più determinata rispetto all’andata, ma ha ceduto nel quarto finale.