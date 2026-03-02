Bimbo col cuore bruciato il medico che l’ha operato rompe il silenzio | sfogo choc

Un bambino con il cuore bruciato ha subito un intervento chirurgico, e il medico che ha eseguito l’operazione ha deciso di parlare, rompendo il silenzio. La vicenda sta attirando l’attenzione di molte persone, che si chiedono come sia stato possibile un episodio così grave e inspiegabile. La narrazione delle circostanze e dei dettagli si sussegue in queste ore, suscitando forte emozione e curiosità tra il pubblico.

C’è una storia che in queste ore sta facendo stringere lo stomaco a tanti, tra rabbia, incredulità e quel bisogno quasi fisico di capire “com’è potuto succedere”. Perché quando di mezzo c’è un bambino, ogni parola pesa il doppio. E ogni silenzio diventa assordante. Al centro c’è il piccolo Domenico Caliendo, due anni e mezzo, morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore finito nel modo più tragico. Un caso che non smette di scuotere e che adesso si arricchisce di un dettaglio destinato a far discutere: il medico che guidava l’équipe ha deciso di parlare. Davanti ai microfoni di Lo stato delle cose (la trasmissione di Massimo Giletti su Rai Tre), il cardiochirurgo Guido Oppido rompe il silenzio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Bimbo di Napoli con il cuore "bruciato", il legale della famiglia: "Per il Bambino Gesù non è più trapiantabile, ma per il medico che l'ha operato sì"È arrivato il parere richiesto dalla famiglia all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sul caso del bambino napoletano di 2 anni e 4 mesi ,...

Bimbo col cuore bruciato morto all'ospedale Monaldi, Giorgia Meloni potrebbe essere a Nola per i funeraliLa premier Giorgia Meloni potrebbe partecipare ai funerali del bimbo col cuore bruciato morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto fallito. virgilio.it

Bimbo col cuore bruciato, il medico che l’ha operato rompe il silenzio: Ho fatto tutto quello che dovevo fareLa vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di soli due anni e mezzo deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli in seguito a un trapianto di cuore ... thesocialpost.it

Non si spengono i riflettori sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. Il dottore che lo ha operato è stato intercettato da alcuni giornalisti - facebook.com facebook

"C'è l'interesse della premier Meloni a partecipare ai funerali di Domenico", il bimbo morto all'ospedale Monaldi dopo un fallito trapianto di cuore. Lo ha detto l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, parlando con i giornalisti. #ANSA x.com