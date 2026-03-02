Benetton incontra i vertici europei

Benetton ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni europee per discutere dei piani di investimento infrastrutturali in Europa. Durante l'incontro sono stati affrontati temi relativi al rafforzamento delle collaborazioni tra pubblico e privato, alla centralità degli aeroporti e delle reti di trasporto, oltre alle strategie di sviluppo sostenibile e transizione energetica. L'iniziativa si inserisce in un quadro di confronto tra le parti coinvolte.

Piani di investimento infrastrutturali in Europa, rafforzamento della partnership tra pubblico e privato, centralità del ruolo degli aeroporti e delle reti, sviluppo sostenibile e transizione energetica. Sono i principali temi toccati nel corso di alcuni, partecipati confronti di carattere istituzionale, che si sono tenuti a Bruxelles, tra il presidente di Edizione e vicepresidente di Mundys, Alessandro Benetton, e i vicepresidenti esecutivi della Commissione dell'Unione europea, Raffaele Fitto (Pnrr e Coesione), Teresa Ribera (Sostenibilità e Concorrenza). Era presente agli appuntamenti con Benetton anche il commissario ai Trasporti dell'Unione europea, il greco Apostolos Tzitzikostas.

