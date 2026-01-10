Il questore incontra i vertici della base di Aviano
Il nuovo questore di Pordenone, Graziella Colasanto, ha avviato i primi incontri istituzionali con i vertici della base di Aviano. Il 9 gennaio ha incontrato il comandante dell’aeroporto militare, colonnello Giuseppe Gatto, e il comandante del 31° Wing della base Usa. Questi incontri rappresentano un momento di confronto e collaborazione tra le istituzioni locali e militari, fondamentali per rafforzare il rapporto tra comunità e sicurezza.
