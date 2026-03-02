Beatrice ed Eugenia sotto shock | bandite le figlie di Andrea e Sarah Ferguson Gelo con William

Beatrice ed Eugenia, figlie dell’ex principe Andrea e di Sarah Ferguson, sono state bandite dall’evento a causa delle controversie che coinvolgono i loro genitori. La decisione è stata comunicata senza specificare i motivi, ma si è parlato di un clima di tensione tra la famiglia reale e alcuni membri della famiglia dell’ex principe. Nel frattempo, si registra un raffreddamento nei rapporti con il fratello di Beatrice, il principe William.

Sarà pur vero che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli, ma orami tutto ciò che evoca gli Epstein file produce scandalo e avversione da parte dei sudditi britannici e, stavolta, a farne le spese saranno le figlie dell’ex principe Andrea e Sarah Ferguson, Beatrice ed Eugenia. Come rivela il Mail on Sunday, le principesse non potranno unirsi alla famiglia reale al Royal Ascot a causa delle preoccupazioni relative alla polemica in corso che coinvolge la Casa di York e i suoi legami con Jeffrey Epstein. Secondo alcune fonti le sorelle, i cui nomi compaiono più volte nei file Epstein, non prenderanno posto nel palco reale durante il prestigioso evento ippico di giugno, né potranno unirsi ai membri più anziani della famiglia reale per la parata reale. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Sarah Ferguson sparita dai riflettori, dopo le ultime rivelazioni degli Epstein Files, resta un mistero avvolto nel silenzio. Tra cliniche esclusive cinque stelle, centri benessere in Irlanda e spostamenti continui, protegge la sua privacy e cerca di riorganizzare la vit - facebook.com facebook

