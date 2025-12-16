L’attenzione si concentra sull’Antonio Carcano a Mandello del Lario, importante realtà nel settore dell’alluminio con 500 dipendenti diretti e 700 nell’indotto. La questione riguarda la necessità di fare chiarezza sulle strategie aziendali, per garantire stabilità e sviluppo in un contesto economico in continua evoluzione.

© Ilgiorno.it - Occhi puntati sulla Carcano : "Serve chiarezza sulle strategie"

Occhi puntati sull’Antonio Carcano a Mandello del Lario, Spa dell’alluminio dove lavorano 500 dipendenti, 700 con l’indotto. A causa prima di un incendio in uno degli stabilimenti e ora del golden power esercitato dai governanti italiani per evitare che un’azienda di un settore strategico finisca nelle mani di cinesi di Hong Kong, il rischio è quello di una crisi senza via di uscita. Le ripercussioni sarebbero pesantissime sui lavoratori, sulle loro famiglie e sull’economia di un intero territorio. "Stiamo attenzionando da diverso tempo la situazione, sin dall’insediamento del precedente gruppo manageriale responsabile dell’uscita di tanti lavoratori dal sito produttivo di Mandello e della realizzazione dell’investimento di Andalo – spiega Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello -. Ilgiorno.it

Occhi puntati sulla Carcano : "Serve chiarezza sulle strategie" - Occhi puntati sull’Antonio Carcano a Mandello del Lario, Spa dell’alluminio dove lavorano 500 dipendenti, 700 con l’indotto. ilgiorno.it