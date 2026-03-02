Attacco Iran Conte | Siamo davanti a un disastro vogliamo posizioni chiare da Governo – Il video

Dopo l’attacco all’Iran, un rappresentante politico ha commentato la situazione definendola un disastro, evidenziando che si tratta di una escalation di guerra con vittime civili e attacchi di missili che coinvolgono anche cittadini italiani. Ha inoltre richiesto chiarimenti al governo, sottolineando la gravità di quanto accaduto e le conseguenze sulla nostra economia.

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 Dopo l'attacco all'Iran "ci troviamo di fronte a un disastro. È un disastro perché sono scenari di guerra, escalation senza limiti, con anche vittime civili, missili che piovono sui nostri connazionali e le ricadute sulla nostra economia. Vorremmo da parte del nostro governo delle posizioni chiare". A dirlo è stato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in occasione della riunione congiunta delle commissioni Esteri di Senato e Camera sul conflitto in Iran. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

