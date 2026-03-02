Nella serata di domenica 1 marzo 2026, gli ascolti TV hanno mostrato che su Rai1 il programma dedicato a Franco Battiato ha raggiunto il 18,8% di share, mentre su Canale 5 il quiz

Nella serata di domenica 1 marzo 2026, gli ascolti TV hanno visto Franco Battiato – Il lungo viaggio su Rai1 dominare con 2.961.000 spettatori e uno share del 18,8%. Su Canale5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha raccolto 1.781.000 spettatori e il 14,3% di share. Su Rai2, Una commedia pericolosa ha intrattenuto 811.000 spettatori (4,6%), mentre su Italia1, dopo la presentazione (1.093.000 – 5,4%), Le Iene hanno coinvolto 1.237.000 spettatori con il 9,7%. Rai3 ha registrato 842.000 spettatori (4,7%) con PresaDiretta, dopo la trasmissione Pesadiretta Open (747.000 – 3,7%) e la presentazione (781.000 – 3,9%). La versione PresaDiretta Più ha raccolto 675. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV di Domenica 1 Marzo 2026: Battiato al 18.8%, Milionario 14.3%

Ascolti TV | Domenica 1 Marzo 2026. Il film su Battiato vince col 18.8%, Milionario 14.3%Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Ascolti TV | Domenica 1 Marzo 2026. Il film su Battiato vince col 18.8%, Milionario 14.3%. In calo Domenica In a Sanremo (36.6-37.5-32.4%)Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Contenuti utili per approfondire Ascolti.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 22 febbraio chi ha vinto tra Cerimonia chiusura Olimpiadi, Io sono Farah e Fazio; Ascolti tv domenica 22 febbraio, cerimonia chiusura Milano Cortina vince la prima serata; Ascolti tv 22 febbraio: chi ha vinto tra le Olimpiadi Invernali e Io sono Farah, i dati de La Ruota della Fortuna; Ascolti tv ieri (22 febbraio): oltre 6 milioni per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.

Ascolti tv ieri 2 marzo: Mara Venier esplode (ma cala) con Sanremo, Scotti sconfittoIl film di Rai 1 su Franco Battiato vince con il 18,8% di share, Chi vuol essere milionario si ferma al 14,3%, ottimo Fazio: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv domenica 1 marzo: Franco Battiato, Chi vuol essere milionario, Le IeneAscolti tv 1 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Grandi ascolti sul Nove per Che Tempo Che Fa: 1,6 milioni di telespettatori e il 9% share, con un picco al 10%, confermandosi sul podio dei programmi più visti. Con 16 milioni di visualizzazioni dei video e 600 mila interazioni, è ancora una volta il programma facebook

Festival di Sanremo, anche per la finale è calo degli ascolti: 11 milioni x.com