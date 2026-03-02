Nella serata di domenica 1° marzo 2026 sono stati trasmessi un film su Franco Battiato, il programma di quiz “Chi Vuol Essere Milionario” e “Domenica In” proveniente dal festival di Sanremo. Gli ascolti televisivi hanno registrato variazioni tra le diverse trasmissioni, con dati disponibili per ciascun programma. La serata ha visto una forte presenza di pubblico su alcune fasce orarie specifiche.

ASCOLTI TV 1 MARZO 2026 • DOMENICA •. Gli ascolti tv di domenica 1° marzo 2026 con il film su Franco Battiato, il torneo di Chi Vuol Essere Milionario e Domenica In da Sanremo. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x 76° Festival di Sanremo (dalle 2) – x I Vinili di. – x UnoMattina in Famiglia Speciale – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia Speciale – x A Sua Immagine – x Santa Messa – x Angelus – x Linea Verde – x + x Tg1 – x Tg1 Libri – x Pres. Domenica In Sanremo – x Domenica In Sanremo – x Domenica In Sanremo – x Domenica In Sanremo – x Tg1 – x Pres. DietroFestival – x DietroFestival – x Franco. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 1 MARZO 2026: FRANCO BATTIATO, IL MILIONARIO, DOMENICA IN, SANREMO DOPO LE 2

Ascolti tv domenica 1 marzo: Franco Battiato, Chi vuol essere milionario, Le IeneASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 1 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026.

Ascolti Tv 1 marzo: sfida tra film su Franco Battiato e Chi vuol essere milionario, DietroFestival contro La RuotaChi ha vinto in termini di ascolti tv tra Franco Battiato il Lungo Viaggio e Chi Vuol Essere Milionario: i dati Auditel di domenica 1 marzo, e la...

Contenuti e approfondimenti su ASCOLTI.

Temi più discussi: Stasera in tv (1 marzo): De Martino resta in ferie, Franco Battiato dopo Sanremo e Romina Power contro Gerry Scotti; Gli ascolti tv della finale di Sanremo 2026: oltre 11 milioni di spettatori e 68,8% di share; Ascolti tv serata finale Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini, dati auditel in calo rispetto al 2025; Sanremo 2026, raccolta pubblicitaria a 72 milioni (+10%). Ascolti ancora giù.

Ascolti tv domenica 1 marzo: Franco Battiato, Chi vuol essere milionario, Le IeneAscolti tv 1 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti Tv 1 marzo: sfida tra film su Franco Battiato e Chi vuol essere milionario, DietroFestival contro La RuotaChi ha vinto in termini di ascolti tv tra Franco Battiato il Lungo Viaggio e Chi Vuol Essere Milionario: i dati Auditel di domenica 1 marzo, e la sfida ... fanpage.it

Sanremo 2026: ascolti, spot, social, tutti i numeri e i record La pubblicità vola a 72 milioni. 1,2 miliardi di visualizzazioni video Leggi l’articolo completo al link nel primo commento facebook

Festival di Sanremo, anche per la finale è calo degli ascolti: 11 milioni x.com