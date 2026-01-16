VCARB presenta la livrea 2026 e annuncia Arvid Lindblad | debutto in grande stile alla Central Michigan train station

VCARB ha presentato ufficialmente la livrea 2026 di Formula 1 e annunciato il debutto del pilota Arvid Lindblad. L’evento si è svolto presso la Central Michigan train station, trasformata per l’occasione in un suggestivo palco di presentazione. Un momento importante per il team, che conferma il suo impegno nel nuovo campionato, in un contesto ricco di significato e sobrietà.

Serata-evento dal sapore hollywoodiano per Visa Cash App Racing Bulls (VCARB), che ha svelato la livrea 2026 di Formula 1 e presentato ufficialmente il nuovo pilota Arvid Lindblad in una cornice fuori dall'ordinario: la storica Central Michigan train station, trasformata per l'occasione nel palcoscenico del nuovo capitolo del team. L'evento ha unito sullo stesso palco VCARB, Ford Racing e Oracle Red Bull Racing, celebrando una partnership che entra nel vivo in una stagione chiave per la F1: il 2026 segna infatti un importante reset tecnico e l'avvio del progetto Red Bull Ford Powertrains, con l'obiettivo dichiarato di portare in pista il primo power unit "Red Bull Ford".

