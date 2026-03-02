Arknights Endfield | Tutte le novità dell’aggiornamento 1.1 in arrivo

Gryphline e Mountain Contour hanno annunciato il primo importante aggiornamento per Arknights: Endfield, il gioco di ruolo gratuito in 3D. L’aggiornamento 1.1 introduce nuove funzionalità, personaggi e contenuti, senza specificare dettagli sulle modifiche. La patch sarà disponibile a breve, secondo quanto comunicato dai due sviluppatori. L’attenzione dei giocatori è rivolta alle novità che arriveranno con questa release.

GRYPHLINE e Mountain Contour hanno annunciato il primo grande aggiornamento per il gioco di ruolo tridimensionale gratuito Arknights: Endfield. La Versione 1.1, intitolata “Old Deep Water Dies, by Rising Tide It is Denied”, sarà disponibile gratuitamente dal 12 marzo su tutte le piattaforme e introdurrà nuovi operatori, espansioni della storia, sistemi industriali inediti e numerosi miglioramenti all’esperienza di gioco. Secondo il produttore Light Zhong, il titolo ha superato le aspettative iniziali dello studio. Il numero di giocatori, il tempo trascorso nel gioco e il livello di attività complessivo hanno registrato risultati superiori alle previsioni, spingendo il team a sviluppare rapidamente nuovi contenuti per rispondere all’entusiasmo della community. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Arknights Endfield: le migliori squadre da schierareIn Arknights: Endfield il sistema di combattimento si basa su squadre formate da quattro operatori.

