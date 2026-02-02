Arknights Endfield | le migliori squadre da schierare
In Arknights Endfield, i giocatori devono scegliere con cura le squadre di quattro operatori. Si controlla un personaggio principale, mentre gli altri tre agiscono automaticamente, attivando combo e abilità sinergiche. La scelta dei membri giusti può fare la differenza tra vittoria e sconfitta in battaglia.
In Arknights: Endfield il sistema di combattimento si basa su squadre formate da quattro operatori. Il giocatore controlla direttamente un personaggio, mentre gli altri tre agiscono come supporto automatico, attivando combo, interazioni elementali e abilità sinergiche. Nelle fasi iniziali è possibile proseguire anche con team improvvisati, ma avanzando verso il mid e late game la costruzione di squadre ben ottimizzate diventa essenziale per infliggere danni elevati e superare i contenuti più impegnativi. Hai già saputo Come ottenere evocazioni gratuite? Team Laevatain, il riferimento assoluto per il danno ad area. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
