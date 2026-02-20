Appiano Gentile Inter | rifinitura in vista della gara di domani contro il Lecce

L’Inter si prepara ad affrontare il Lecce domani ad Appiano Gentile, dopo aver completato l’ultimo allenamento. La squadra lavora intensamente per migliorare la condizione fisica e tattica, con alcuni giocatori che si stanno riprendendo dagli infortuni. Ieri si sono concentrati sulle strategie offensive e difensive, mentre il mister valuta le scelte finali per la formazione. La sfida si avvicina e i giocatori sono determinati a fare bene.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell'Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Rifinitura in vista della gara di domani contro il Lecce. Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo