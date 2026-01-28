Questa settimana, il CSV Irpinia Sannio ha iniziato una serie di incontri con le comunità locali. L’obiettivo è ascoltare le opinioni e raccogliere idee per il rinnovo degli organi elettivi. Gli incontri fanno parte del progetto “INSIEME. Il futuro si costruisce soltanto insieme”, e coinvolgono cittadini e rappresentanti di Irpinia e Sannio. La fase di ascolto serve a preparare l’Assemblea Elettiva che definirà i nuovi organi sociali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il CSV Irpinia Sannio ETS – CESVOLAB avvia il percorso “INSIEME. Il futuro si costruisce soltanto insieme”, un ciclo di incontri territoriali di ascolto e confronto rivolti alle comunita? di Irpinia e Sannio, in vista dell’Assemblea Elettiva per il rinnovo degli Organi Sociali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare il processo di rinnovo degli organi associativi attraverso un dialogo aperto e partecipato con le organizzazioni di volontariato, gli enti del Terzo Settore e i volontari dei territori. Un percorso condiviso per raccogliere idee, bisogni e proposte utili a definire le priorita? del nuovo mandato, rafforzando il ruolo del volontariato come motore di coesione sociale e sviluppo delle comunita? locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

CSV Irpinia- Sannio al rinnovo degli organi elettivi: gli incontri

Approfondimenti su CSV Irpinia Sannio

Il CSV Irpinia Sannio prende atto con soddisfazione dell’approccio di Roberto Fico e della giunta regionale nei confronti delle aree interne.

CSV Irpinia Sannio ETS – CESVOLAB desidera inviare i propri auguri di buon lavoro a Roberto Fico e alla giunta regionale.

Ultime notizie su CSV Irpinia Sannio

