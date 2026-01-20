Ameno per il Tè in Biblioteca il giro del mondo in foto con Daniele Bonelli

Sabato 24 gennaio alle 16, la biblioteca civica Giulio Macchi di Ameno ospita il secondo appuntamento del 2026 di

La biblioteca civica Giulio Macchi di Ameno ospita sabato 24 gennaio, alle 16, il secondo appuntamento del 2026 della rassegna "Tè in Biblioteca", dedicato al viaggio e alla scoperta attraverso le immagini. L'ingresso è libero.Protagonista dell'incontro sarà Daniele Bonelli, che accompagnerà il.

Sabato 24 gennaio alle 16.00, presso il Museo Tornielli, ci sarà il secondo appuntamento del 2026 con i "Tè in biblioteca" organizzati dalla Biblioteca Giulio Macchi di Ameno. Daniele Bonelli, fotografo e viaggiatore, ci porterà con sé in un tour attraverso i suoi - facebook.com facebook