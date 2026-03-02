Ameno Tè in Biblioteca | le sorelle Martignoni presentano il loro nuovo giallo
Sabato 7 marzo alle 16:00, la Biblioteca Civica Giulio Macchi organizza un evento della rassegna “Tè in Biblioteca”. Le sorelle Martignoni presenteranno il loro nuovo romanzo giallo durante l'incontro. L'appuntamento si svolge nello spazio dedicato alla cultura e alla letteratura della biblioteca cittadina. La partecipazione è aperta a chiunque voglia scoprire di più sul loro lavoro letterario.
Sabato 7 marzo, alle ore 16:00, la Biblioteca Civica Giulio Macchi ospita un nuovo appuntamento della rassegna "Tè in Biblioteca". Ospiti dell'incontro saranno Elena Martignoni e Michela Martignoni, che presenteranno il loro ultimo romanzo giallo, "La numero uno" (Corbaccio).
