AM Aglianese di rimonta Anche il Monsummano porta a casa la vittoria

L’AM Aglianese ha ottenuto la diciottesima vittoria su ventitré partite, riuscendo a rimontare e mantenere il primo posto nel girone B. Anche il Monsummano ha vinto la sua partita, consolidando così la sua posizione in classifica. La giornata ha visto entrambe le squadre uscire vittoriose, proseguendo il loro cammino nel campionato.

L'AM Aglianese, in rimonta, ha centrato la diciottesima vittoria in ventitrè gare mantenendo il comando della classifica del girone B. Anche l'Intercomunale Monsummano continua a correre, anche se accusa undici punti di ritardo dal primo posto. Questa la sintesi della ventitreesima giornata del campionato di Prima categoria in chiave pistoiese, andata ieri pomeriggio in archivio. Cominciando dal girone B e dai neroverdi di mister Matteoni, dicevamo: Balli e Bastogi (su rigore) hanno firmato le due reti necessarie per espugnare (2-1) il campo del Maliseti Seano, a Prato. Gli aglianesi rimangono primi a quota 56 punti, anche i monsummanesi di...