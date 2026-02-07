Questa volta il Monsummano cambia allenatore. Dopo la sconfitta e le recenti difficoltà, mister Panati lascia la panchina e al suo posto arriva un nuovo tecnico. La squadra si prepara ora per le prossime partite, con l’obiettivo di risollevarsi e inseguire la zona play-off, mentre il campionato prosegue a pieno ritmo.

Tutto pronto per la ventesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria: si comincia domani alle 15, con le formazioni di Pistoia e provincia chiamate come sempre a dare il massimo. Cominciando dalla Prima Categoria, dove la notizia principale è che le strade dell’ Intercomunale Monsummano e di Riccardo Panati si separano. L’ex-allenatore di Meridien, Tempio Chiazzano e San Miniato, non è più il mister della formazione amaranto, che domani affronterà in casa propria il Viaccia. La notizia è stata data attraverso i canali social del club: "Lo ringraziamo per il lavoro con passione, impegno e serietà augurandogli le migliori fortune sportive". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima e seconda categoria: il quadro completo. Il Monsummano e mister Panati si separano. Cambio in panchina per inseguire l’Aglianese

Approfondimenti su Monsummano Panati

La tredicesima giornata di Prima Categoria inizia con l'anticipo tra AM Aglianese e Intercomunale Monsummano, due squadre in cerca di punti importanti.

Ultime notizie su Monsummano Panati

