Almanacco | Martedì 9 Dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Martedì 9 Dicembre è il 344° giorno del calendario gregoriano, mancano 22 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Siro di PaviaProverbio di DicembreSeminare decembrino vale meno d'un quattrinoAccadde oggi1888 – Herman Hollerith installa la sua apparecchiatura di calcolo nel Dipartimento.
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Martedì 9 dicembre Il Sole sorge alle 07:48 e tramonta alle 16:46. Il culmine è alle 12:17. Durata del giorno otto ore e cinquantotto minuti. La Luna sorge alle 17:28 con azimuth
9 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Scomparsi oggi 1641 – Antoon van Dyck: Maestro del ritratto barocco e primo pittore di corte in Inghilterra.