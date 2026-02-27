A Mercanteinfiera, gli oggetti del Novecento tornano a raccontare storie dimenticate, risvegliando ricordi e emozioni di un passato condiviso. Sono pezzi che sembravano muti, ma si fanno ascoltare ancora, portando alla luce frammenti di una memoria collettiva che resiste nel tempo. È un viaggio tra frammenti di storia, dove il passato si riappropria di un presente spesso troppo veloce.

Non è nostalgia. È un corto circuito. Oggetti che credevamo silenziosi tornano a parlare, e lo fanno con la voce piena del Novecento. A Mercanteinfiera Primavera 2026 (Fiere di Parma, dal 7 al 15 marzo), il programma delle mostre collaterali è un campo magnetico: televisione e sport, musica e scrittura, motori e carta stampata diventano coordinate di un racconto che attraversa e fa rivivere l’immaginario collettivo del secolo breve. Con ’ Sanremo 76: la colonna sonora di un Paese ’, a cura di Ilaria Dazzi e Simona Palo, il Festival esce dalla teca della celebrazione per diventare un laboratorio culturale. Fotografie iconiche e materiali d’archivio provenienti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo e dall’Archivio Storico SIAE, restituiscono Sanremo come un dispositivo capace di intercettare generazioni e mutazioni di gusto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Mercanteinfiera’. Il mitico Novecento e la memoria collettiva

